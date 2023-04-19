Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 29 мая число безработных составляло 15 тыс. 708 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 17 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.