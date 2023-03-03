Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. По состоянию на 7 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 632 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 6 марта число безработных составляло 15 тыс. 617 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 15 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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