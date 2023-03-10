Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 17 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 362 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 16 марта число безработных составляло 15 тыс. 341 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 21 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.