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Вчера, 18:01

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. По состоянию на 16 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 341 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 марта число безработных составляло 15 тыс. 421 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 80 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.

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