УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. По состоянию на 16 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 341 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 15 марта число безработных составляло 15 тыс. 421 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 80 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 329 безработных. Об этом сообщает ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...27.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%
По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...12.10.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,85%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрирован 18 тыс. ...