Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрирован 14 тыс. 191 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 сентября число безработных составляло 14 тыс. 205 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 14 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,68%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.