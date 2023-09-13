УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...27.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 27 июля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 131 ...15.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 ...20.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 217 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...15.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...