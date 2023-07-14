Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 27 июля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 131 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 26 июля число безработных составляло 15 тыс. 114 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 17 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.