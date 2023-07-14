УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. По состоянию на 14 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 256 ...07.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 7 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 203 ...16.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 118 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 16 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 691 ...30.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...09.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. По состоянию на 9 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 807 ...