УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 27 июля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 131 ...16.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 118 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 16 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 691 ...03.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 103 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 761 ...28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...