Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. По состоянию на 6 октября в Свердловской области официально зарегистрирован 12 тыс. 861 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 5 октября число безработных составляло 12 тыс. 842 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 19 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.