Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 марта число безработных составляло 15 тыс. 465 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 44 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.