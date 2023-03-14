Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 14 марта число безработных составляло 15 тыс. 465 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 44 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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