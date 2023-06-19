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19.06.2023

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,76%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. По состоянию на 19 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 741 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 16 июня число безработных составляло 15 тыс. 691 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 50 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,76%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.

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