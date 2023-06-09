Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 118 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 16 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 691 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 15 июня число безработных составляло 15 тыс. 573 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 118 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.