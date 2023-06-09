Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 118 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. По состоянию на 16 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 691 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 15 июня число безработных составляло 15 тыс. 573 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 118 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 9 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 673 ...02.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 2 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 825 ...17.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 88 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. По состоянию на 17 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. ...09.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. По состоянию на 9 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 807 ...03.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 103 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 761 ...