Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 103 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 761 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 2 февраля число безработных составляло 15 тыс. 658 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 103 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. По состоянию на 2 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...27.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 138 человек
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...11.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...