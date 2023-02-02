Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 103 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 761 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 февраля число безработных составляло 15 тыс. 658 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 103 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.