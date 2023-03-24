Число безработных на Среднем Урале за выходные выросло на 109 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. По состоянию на 27 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 431 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 24 марта число безработных составляло 15 тыс. 322 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 109 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.