Число безработных на Среднем Урале за выходные выросло на 109 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. По состоянию на 27 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 431 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 24 марта число безработных составляло 15 тыс. 322 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 109 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.
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