Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. По состоянию на 10 июля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 181 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 7 июля число безработных составляло 15 тыс. 203 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 22 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.