Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...05.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 ...15.05.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 15 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 361 ...15.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 ...09.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. По состоянию на 9 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 608 ...