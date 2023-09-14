Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 76 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. По состоянию на 27 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...14.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрирован 14 тыс. ...13.09.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...15.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 421 ...20.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 217 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...