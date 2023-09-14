Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 76 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. По состоянию на 28 сентября в Свердловской области официально зарегистрирован 13 тыс. 241 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 27 сентября число безработных составляло 13 тыс. 317 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 76 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,64%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.