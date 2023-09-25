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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,63%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. По состоянию на 2 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 152 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 сентября число безработных составляло 13 тыс. 241 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 89 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,63%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.
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