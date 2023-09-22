Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 141 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...20.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...28.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 82 человека
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. По состоянию на 28 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 338 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...18.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 172 человека
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. По состоянию на 18 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...