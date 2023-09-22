Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 141 человека

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. По состоянию на 3 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 011 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 октября число безработных составляло 13 тыс. 152 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 141 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.