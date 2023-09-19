Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 13 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. По состоянию на 4 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 907 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 3 октября число безработных составляло 13 тыс. 011 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 104 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.

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