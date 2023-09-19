Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 13 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. По состоянию на 3 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...19.09.2023 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 14 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. По состоянию на 19 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...08.08.2023 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 15 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. По состоянию на 8 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...17.10.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 18 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...07.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...