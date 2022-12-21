Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. По состоянию на 7 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...21.12.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 16 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. По состоянию на 21 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...22.11.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 17 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По состоянию на 22 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...