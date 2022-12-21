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Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. По состоянию на 8 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 959 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 7 августа число безработных составляло 15 тыс. 086 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 127 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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