Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 112 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. По состоянию на 9 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 847 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 8 августа число безработных составляло 14 тыс. 959 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 112 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.

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