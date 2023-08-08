Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 112 человек

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. По состоянию на 8 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...17.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 108 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 084 ...01.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 109 человек
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 799 ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...