УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. По состоянию на 9 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...04.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. По состоянию на 4 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...02.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 752 ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...