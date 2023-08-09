Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По состоянию на 10 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 835 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 9 августа число безработных составляло 14 тыс. 847 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 12 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.