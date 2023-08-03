Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. По состоянию на 29 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 667 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 28 августа число безработных составляло 14 тыс. 710 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 43 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,7%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.