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Вчера, 12:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 682 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 29 августа число безработных составляло 14 тыс. 667 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 15 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,7%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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