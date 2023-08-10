Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 682 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 29 августа число безработных составляло 14 тыс. 667 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 15 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,7%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.