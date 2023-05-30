УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...29.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 ...31.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 31 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...26.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 139 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. По состоянию на 26 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...25.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. По состоянию на 25 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...