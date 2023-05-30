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Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. По состоянию на 4 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 142 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 3 августа число безработных составляло 15 тыс. 098 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 44 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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