Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 782 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 31 августа число безработных составляло 14 тыс. 738 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 44 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.