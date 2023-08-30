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Вчера, 13:19

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 782 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 31 августа число безработных составляло 14 тыс. 738 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 44 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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