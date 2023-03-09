Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 740 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 1 сентября число безработных составляло 14 тыс. 782 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 42 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.