УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. По состоянию на 9 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 608 ...26.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 89 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. По состоянию на 26 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...15.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...12.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...05.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...