Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,69%

По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 463 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 4 сентября число безработных составляло 14 тыс. 740 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 277 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,69%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,28.