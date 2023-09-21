Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,65%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. По состоянию на 21 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. ...12.09.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,68%
По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 256 безработных. Об этом ...12.09.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,68%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...06.09.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,69%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...22.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,92%
По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 515 безработных. Об этом ...