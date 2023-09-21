Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,65%

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. По состоянию на 25 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 596 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 22 сентября число безработных составляло 13 тыс. 769 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 173 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,65%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.