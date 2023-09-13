Число безработных в Свердловской области за сутки снизилось на 170 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. По состоянию на 26 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 426 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 25 сентября число безработных составляло 13 тыс. 596 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 170 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,64%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.