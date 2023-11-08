Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,59%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. По состоянию на 15 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 394 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 8 ноября число безработных составляло 12 тыс. 564 человека. Таким образом, за последнюю неделю показатель снизился на 170 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,59%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,24.