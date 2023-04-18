Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 383 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 19 апреля число безработных составляло 15 тыс. 394 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 11 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,36.