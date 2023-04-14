Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. По состоянию на 19 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 394 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 18 апреля число безработных составляло 15 тыс. 378 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 16 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.
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