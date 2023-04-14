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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 248 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По состоянию на 18 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 378 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 апреля число безработных составляло 15 тыс. 626 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 248 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.

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