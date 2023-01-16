Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 329 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 16 января число безработных составляло 15 тыс. 474 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 145 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.