Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 13 января число безработных составляло 15 тыс. 634 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 160 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,41.
По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает ...13.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%
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