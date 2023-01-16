Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

По состоянию на 16 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 474 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 января число безработных составляло 15 тыс. 634 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 160 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,41.