Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 11 января число безработных составляло 15 тыс. 917 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 283 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,41.