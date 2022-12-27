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Вчера, 17:44

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,74%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 11 января число безработных составляло 15 тыс. 917 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 283 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,41.

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