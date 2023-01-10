Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 917 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 10 января число безработных составляло 16 тыс. 211 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 294 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.