Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 917 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 10 января число безработных составляло 16 тыс. 211 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 294 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.
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