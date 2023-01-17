Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. По состоянию на 24 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 352 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 23 января число безработных составляло 15 тыс. 503 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 151 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.
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