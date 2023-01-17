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Вчера, 15:00

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%

По состоянию на 24 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 352 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 23 января число безработных составляло 15 тыс. 503 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 151 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.

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