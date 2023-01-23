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Вчера, 13:02

Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 120 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. По состоянию на 26 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 472 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 24 января число безработных составляло 15 тыс. 352 человека. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 120 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.

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