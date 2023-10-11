Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. По состоянию на 20 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 877 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 октября число безработных составляло 12 тыс. 772 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 105 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.