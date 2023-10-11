Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,62%

По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 712 безработных. Об этом сообщает ...11.10.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,61%
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. По состоянию на 11 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...09.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%
По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 безработных. Об этом сообщает ...09.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 ...29.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,99%
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. По состоянию на 29 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...