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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. По состоянию на 20 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 877 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 октября число безработных составляло 12 тыс. 772 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 105 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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