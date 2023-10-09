Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 87 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По состоянию на 9 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...05.10.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...20.10.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 17,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. По состоянию на 20 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...13.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...07.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...