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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 87 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 772 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 16 октября число безработных составляло 12 тыс. 859 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 87 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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