Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 87 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 772 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 16 октября число безработных составляло 12 тыс. 859 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 87 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,61%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.