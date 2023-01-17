Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 15 мая число безработных составляло 15 тыс. 361 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 169 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,32.