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Вчера, 17:02

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 мая число безработных составляло 15 тыс. 361 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 169 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,32.

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