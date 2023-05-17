Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 108 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 084 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 16 мая число безработных составляло 15 тыс. 192 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 108 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,32.
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