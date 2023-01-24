Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,74%

По состоянию на 25 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 457 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 мая число безработных составляло 15 тыс. 084 человека. Таким образом, за восемь дней показатель вырос на 373 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.