Число безработных на Среднем Урале превысило 15,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. По состоянию на 29 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 708 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 25 мая число безработных составляло 15 тыс. 457 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 251 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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