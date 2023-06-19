Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. По состоянию на 26 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 557 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 22 июня число безработных составляло 15 тыс. 458 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 99 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.