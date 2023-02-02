Число безработных на Среднем Урале за четыре дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По состоянию на 7 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 768 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 3 февраля число безработных составляло 15 тыс. 761 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на семь человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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