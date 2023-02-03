Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области вырос до 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 790 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 7 февраля число безработных составляло 15 тыс. 768 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 22 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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