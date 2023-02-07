Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. По состоянию на 9 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 807 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 8 февраля число безработных составляло 15 тыс. 790 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 17 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.